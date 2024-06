Colisão entre dois caminhões e um ônibus na Rodovia Presidente Dutra, na tarde desta sexta-feira (7) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 07/06/2024 17:00 | Atualizado 07/06/2024 17:32

Rio - Dois caminhões e um ônibus se envolveram em uma colisão, por volta das 15h20 desta sexta-feira (7), na Rodovia Presidente Dutra (BR 116-RJ), altura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Veja o vídeo abaixo. Segundo a EcoRioMinas, concessionária que administra o trecho, as vítimas receberam atendimento no local e foram liberadas.

Duas pistas da via, sentido São João de Meriti, foram fechadas por conta do acidente e causaram um grande engarrafamento no km 178. Até às 16h44, uma pista ainda estava interditada.



Um vídeo gravado por um motorista que passava no local mostrou um dos caminhões com a parte da frente completamente destruída. O ônibus envolvido na colisão também teve a traseira destruída por causa do impacto. Nas imagens também é possível ver os passageiros do coletivo, que tem dois andares, aguardando atendimento na pista. Veja o vídeo: