Mel foi uma das primeiras vítimas de envenenamento no Jardim Oceânico - Arquivo pessoal

Mel foi uma das primeiras vítimas de envenenamento no Jardim OceânicoArquivo pessoal

Publicado 07/06/2024 16:50 | Atualizado 07/06/2024 19:16

Rio - O presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal do Rio, Luiz Ramos Filho (PSD), recebeu, na manhã desta sexta-feira (7), a denúncia de contaminação de canteiros no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O parlamentar acionou a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente para que apure o suposto envenenamento de animais no bairro.

"São denúncias muito graves, já temos uma morte e vários animais apresentando intoxicação. Vou acompanhar a investigação e cobrar punição. Eu faço um apelo aos síndicos e administradores dos condomínios não só daquele bairro, mas de toda a cidade, que tenham consciência e muito cuidado. Produtos tóxicos não podem ser usados em canteiros porque podem envenenar animais e até crianças. As pessoas precisam ter responsabilidade. É preciso ter bom senso e cuidado com a vida das pessoas e dos animais", alertou Luiz Ramos Filho.

A administradora Juliana Salinas, 39, perdeu a cadela Mel há um mês, no dia 6 de maio deste ano. Ela conta que um grupo de tutores de cães do bairro identificou que o primeiro animal com sintoma de intoxicação foi internado na véspera, 5 de maio, e desde então o grupo já identificou sete mortes e 40 internações pelos mesmos sintomas.

"Minha cachorra foi uma das primeiras que passou mal e faleceu em maio. Os cachorros começaram a passar mal desde então. Não imaginamos que iria tomar essa proporção.m De lá pra cá não parou. Todos os dias os veterinários estão atendendo casos parecidos", conta a administradora.

Em comum, os animais afetados passeavam em seis ruas entre a Delegacia de Homicídios da Capital, na Rua General Ivan Raposo, e a Rua John Kennedy, no Jardim Oceânico.

"Tem tutores que não passeiam mais com os cachorros. Estão em pânico. Precisamos que isso seja resolvido", cobra Juliana.



A Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal do Rio solicitou que a Comlurb faça uma limpeza minuciosa nos canteiros do Jardim Oceânico. A companhia de limpeza urbana informou que fará uma limpeza hidráulica com água de reuso na manhã deste sábado (8), no Jardim Oceãnico, com três pipas d'água, onde houve as denúncias de envenenamento.

A Polícia Civil orienta que tutores dos animais ou responsáveis por clínicas veterinárias que fizeram os atendimentos compareçam a uma delegacia para fornecer informações.