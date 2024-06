Os presos foram conduzidos até a 29ª DP (Madureira) - Reprodução

Os presos foram conduzidos até a 29ª DP (Madureira)Reprodução

Publicado 07/06/2024 17:59 | Atualizado 07/06/2024 19:07

Rio - Dois suspeitos foram presos em flagrante furtando fios de cobre subterrâneos no Viaduto Negrão de Lima, em Madureira, Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (7).

De acordo com o comando do 9° BPM (Rocha Miranda), os suspeitos foram flagrados utilizando um martelo para danificar os blocos de concreto do viaduto e conseguir acessar os cabos da rede de energia que passavam pelo interior da estrutura.

Suspeitos estavam utilizando um martelo para danificar os blocos de concreto Reprodução / Redes Sociais

Os presos foram conduzidos até a 29ª DP (Madureira), onde o caso foi registrado. Na delegacia, os acusados confessaram que os cabos furtados seriam vendidos em um ferro velho em Cajueiro.

A Polícia Civil informou que os suspeitos foram conduzidos por policiais militares à delegacia, onde foram ouvidos. Eles acrescentaram que, com eles, não foi encontrado material ilícito. Um procedimento foi aberto para apurar os fatos.