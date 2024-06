Luis Carlos Lopes de Barros, de 53 anos, em Deodoro, na Zona Oeste do Rio - Reprodução

Luis Carlos Lopes de Barros, de 53 anos, pastor auxiliar de uma congregação em Parada de Lucas, na Zona Norte, confessou aos policiais da 38ª DP (Brás de Pina) que abusava da adolescente desde que ela tinha 11 anos. Ele alegou que a vítima era apaixonada por ele.

A mãe da adolescente denunciou o caso nesta quinta-feira (6) e relatou que flagrou Luis Carlos e a filha dentro do carro do homem. Ela disse que a menina foi abusada sexualmente naquele momento. Os agentes seguiram para a casa do militar, na Estrada São Pedro de Alcântara, e o encontraram dentro do veículo, tentando fugir com uma bolsa de roupas. O militar foi preso por estupro de vulnerável e vai responder pelo crime.

O caso tramita em segredo de justiça por envolver uma adolescente.

O que diz o Exército

Em nota, o Exército informou que acompanha os desdobramentos das investigações da Polícia Civil "para serem tomadas as medidas cabíveis no âmbito interno". A corporação afirmou também que "não compactua com qualquer tipo de conduta ilícita por parte de seus integrantes, repudiando atitudes e comportamentos em conflito com a lei e tomando as medidas legais que são pertinentes".