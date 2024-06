Balão cai em cima de estabelecimento comercial no Cachambi - Reprodução

Publicado 07/06/2024 22:38

Rio - Um balão caiu em cima de um estabelecimento comercial na noite desta sexta-feira (7), na Avenida Dom Hélder Câmara, no Cachambi, Zona Norte do Rio.

O quartel do Méier foi acionado às 20h45 para combater as chamas no local. De acordo com os militares, ninguém ficou ferido. O fogo foi controlado às 21h40.

Uma faixa da Avenida, na altura da Rua Pedras Altas, sentido Benfica, chegou a ficar interditada durante a ação. De acordo com o Centro de Operações Rio, a via foi liberada às 21h57.

Vídeos nas redes sociais mostram o momento em que o artefato começou a cair e causar pânico aos que moram perto do estabelecimento comercial.

A pena para quem fabricar, vender, transportar ou soltar balões pode chegar a três anos de prisão e pagamento de multa a partir de R$ 10 mil. Denúncias sobre soltura de balões podem ser feitas pelo (21) 2253-1177.