Pipito chegou já morto no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste do RioReprodução

Publicado 07/06/2024 21:19

Rio - O miliciano Rui Paulo Gonçalves Estevão, o Pipito, baleado em um confronto com policiais civis no fim da tarde desta sexta-feira (7) , já chegou morto no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O criminoso foi retirado de um veículo da Polícia Civil com marcas de tiros.

Um vídeo mostra o momento da chegada da viatura no hospital. Primeiro, dois homens, apontados como seguranças do miliciano, que também ficaram feridos no confronto, descem do carro algemados e conta própria. Depois, Pipito é retirado por um policial já imóvel do veículo e colocado em uma maca. Em todo momento, Rui aparece sem se mexer. As imagens mostram marcas de tiros pelo seu corpo. Assista:

Miliciano Pipito, baleado em confronto em Santa Cruz, chegou já morto no Hospital Municipal Rocha Faria



O homem foi baleado em uma troca de tiros com agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizada e Inquéritos Especiais (Draco/IE) na comunidade do Rodo, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Civil, ele reagiu à abordagem dos policiais, o que gerou o confronto. Uma parede da casa onde o miliciano estava ficou com diversas marcas de tiros.

Os agentes socorreram e encaminharam Pipito para o Hospital Municipal Rocha Faria, mas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ele já chegou sem vida na unidade.



Após a morte, três ônibus foram sequestrados por criminosos da comunidade e utilizados como barricadas na Avenida Antares, em Santa Cruz. Um deles foi incendiado na altura do Caminho do Congo. De acordo com a Rio Ônibus, os coletivos operavam nas linhas 756 (Santa Cruz x Coelho Neto) e LECD86.

Ação destacada pelo governo

O governador Cláudio Castro (PL) comentou, através de postagens nas suas redes sociais , sobre a ação da Polícia Civil que terminou com a morte do miliciano. Segundo ele, a ação dá um golpe no crime organizado que atua no Rio.

"Nossa Polícia Civil deu mais um duro golpe contra criminosos que atentam contra a paz da população. O recado está dado: vamos continuar combatendo o crime de maneira implacável, seja milícia, tráfico ou qualquer grupo mafioso", disse.

O delegado Marcus Amim, secretário de Estado de Polícia Civil, também valorizou a ação. "Qualquer criminoso que tente dominar territórios e subjugar a população será alvo da Polícia Civil", afirmou.

Histórico

Pipito era considerado o chefe da maior milícia do estado do Rio de Janeiro. O criminoso ocupou esse posto há cerca de seis meses, quando Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, se entregou à Polícia Federal

Pipito ingressou no grupo paramilitar em 2017, quando Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, liderava a antiga Liga da Justiça. Wellington da Silva Braga, o Ecko, seu irmão, foi um dos responsáveis por expandir os domínios da organização fundada por Carlinhos, que morreu em 2017. Quatro anos depois, Ecko foi morto em uma operação policial e Zinho assumiu o posto de líder.

Ao assumir a liderança do grupo, o criminoso acabou rompendo com algumas alianças antigas. Um deles é Danilo Dias Lima, o Tandera, considerado seu principal rival atualmente. No passado, Zinho controlava boa parte da Zona Oeste do Rio e Tandera, áreas da Baixada Fluminense. Com o rompimento da aliança, os dois passaram a travar uma guerra sangrenta por territórios. Além da disputa entre milícias rivais, brigas por territórios com facções criminosas, Pipito entrará no comando de um grupo dividido e cheio de disputas internas.

O miliciano chegou a ser preso, em 2018, por associação criminosa, mas deixou o presídio dois anos depois, após um benefício que permitiu saída temporária durante a pandemia. Ele havia sido condenado a seis anos e seis meses de prisão pelo crime.

Pipito é apontado como mandante da morte do miliciano Jairo Batista Freire , conhecido como Caveira, que também era considerado um dos sucessores de Zinho. O crime aconteceu em janeiro deste ano. De acordo com testemunhas, ele foi morto a tiros em Três Pontes, em Paciência. No entanto, o corpo não foi encontrado desde então.