Pipito morreu nesta sexta-feira (7) após confronto com policiais civis em Santa CruzReprodução

Publicado 07/06/2024 20:26 | Atualizado 07/06/2024 20:49

Pipito, era considerado o chefe da maior milícia do estado do Rio de Janeiro. O criminoso ocupou esse posto há cerca de seis meses, quando Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, Rio - Morto pela Polícia Civil na tarde desta sexta-feira (7), Rui Paulo Gonçalves Estevão , mais conhecido como, era considerado o chefe da maior milícia do estado do Rio de Janeiro. O criminoso ocupou esse posto há cerca de seis meses, quando Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, se entregou à Polícia Federal

Considerado homem de confiança do miliciano, Pipito foi o responsável por coordenar os ataques a ônibus na Zona Oeste do Rio em outubro do ano passado. Os ataques, que deixaram 35 coletivos incendiados, foram motivados pela morte do sobrinho de Zinho, Matheus da Silva Rezende, o Faustão.

Pipito ingressou no grupo paramilitar em 2017, quando Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, liderava a antiga Liga da Justiça. Wellington da Silva Braga, o Ecko, seu irmão, foi um dos responsáveis por expandir os domínios da organização fundada por Carlinhos, que morreu em 2017. Quatro anos depois, Ecko foi morto em uma operação policial e Zinho assumiu o posto de líder.

Ao assumir a liderança do grupo, o criminoso acabou rompendo com algumas alianças antigas. Um deles é Danilo Dias Lima, o Tandera, considerado seu principal rival atualmente. No passado, Zinho controlava boa parte da Zona Oeste do Rio e Tandera, áreas da Baixada Fluminense. Com o rompimento da aliança, os dois passaram a travar uma guerra sangrenta por territórios. Além da disputa entre milícias rivais, brigas por territórios com facções criminosas, Pipito entrará no comando de um grupo dividido e cheio de disputas internas.

O miliciano chegou a ser preso, em 2018, por associação criminosa, mas deixou o presídio dois anos depois, após um benefício que permitiu saída temporária durante a pandemia. Ele havia sido condenado a seis anos e seis meses de prisão pelo crime.

Homicídios de rivais

Pipito é apontado como mandante da morte do miliciano Jairo Batista Freire , conhecido como Caveira, que também era considerado um dos sucessores de Zinho. O crime aconteceu em janeiro deste ano. De acordo com testemunhas, ele foi morto a tiros em Três Pontes, em Paciência. No entanto, o corpo não foi encontrado desde então.

O grupo de Pipito acusava Caveira pela responsabilidade da morte de Antônio Carlos dos Santos Pinto, o Pit, e de seu filho de 9 anos, no final de dezembro, também em Três Pontes. Pit era outro miliciano apontado como sucessor de Zinho.