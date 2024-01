Sergio Bomba, de 44 anos, já havia sido preso e foi alvo de ação contra milicianos em 2017 - Reprodução

Publicado 22/01/2024 07:20 | Atualizado 22/01/2024 09:22

Rio - O chefe da milícia que atua em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio, foi morto a tiros, na noite deste domingo (21), na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na mesma região. Sergio Rodrigues da Costa Silva, de 44 anos, conhecido como Sergio Bomba, estava em um quiosque na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 12, quando uma pessoa chegou fazendo disparos contra ele, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionadas para uma ocorrência de homicídio e, chegando ao local, o encontraram com marcas de tiros e sem vida. A área foi preservada e a perícia acionada. Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de Sergio. "Os agentes estão em busca de testemunhas e informações para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime".

Sergio Bomba já havia sido preso em 2016, por chefiar o grupo paramilitar que atuava na cobrança de taxas ilegais de moradores e comerciantes, grilagem de terras, além de roubo e clonagem de veículos em Sepetiba. Em 2017, ele foi alvo da operação Horus, contra milicianos da região, e um novo mandado de prisão foi cumprido contra ele, dentro do presídio, de onde continuava controlando a organização criminosa.

Violência na região



A região do Recreio e da Barra da Tijuca, em especial a comunidade do Terreirão, que fica próxima ao local do crime, tem enfrentado uma rotina de violência. A área sofre com uma disputa entre milicianos e traficantes ligados a Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, preso em 24 de dezembro de 2023, e Leandro Xavier da Silva, o Playboy , morto em um confronto com a Polícia Civil no Complexo da Maré, na Zona Norte, em 29 de junho do ano passado.

