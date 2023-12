Homem é baleado na Comunidade do Terreirão, na Zona Oeste do Rio, neste sábado (23) - Reprodução/Redes sociais

Homem é baleado na Comunidade do Terreirão, na Zona Oeste do Rio, neste sábado (23)Reprodução/Redes sociais

Publicado 24/12/2023 11:18 | Atualizado 24/12/2023 13:45

Rio - Um homem foi baleado na noite deste sábado (23), na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, e está internado em estado grave no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. A vítima foi baleada na Avenida Canal das Taxas, por volta das 20h, e socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Segundo os bombeiros, o ferido deve ter em torno de 20 anos, mas estava sem documento de identificação.

A Polícia Militar informou que uma equipe do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foi acionada para verificar a ocorrência de um homem ferido por disparo de tiro. A ocorrência foi encaminhada para a 42ª DP (Recreio), que vai investigar as circunstâncias do crime.

Em um vídeo publicado nas redes sociais é possível ver a vítima caída no chão, de bruços, sendo ajudado por uma mulher. Este é o segundo caso de ataque a tiros registrado na comunidade do Terreirão, em três dias. Na quinta-feira (21), dois homens morreram e outro ficou ferido após serem baleados em plena luz do dia na região. Os mortos foram identificados como sendo Lucas de Oliveira Silva, de 25 anos, e de Caio Henrique da Silva Souza, de 30.

A região do Recreio, principalmente o Terreirão, comunidade próxima de onde ocorreu o tiroteio, tem sido disputada por milicianos e traficantes ligados a Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, e Leandro Xavier da Silva, o Playboy, o que tem ocasionado diversos confrontos no bairro.