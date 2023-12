Policial militar está internado no Hospital Municipal Salgado Filho, na Zona Norte do Rio - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 24/12/2023 09:38

Rio - A Polícia Militar informou, na manhã deste domingo (24), que é estável o estado de saúde do policial do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) baleado no rosto em um confronto com criminosos na Zona Norte do Rio. O agente, que não teve o nome divulgado, está internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, desde a noite de quinta-feira (21).