Farofa com maçã e uva-passa ensinada pelo chef Henrique FogaçaReprodução/ Internet

Publicado 24/12/2023 00:00 | Atualizado 24/12/2023 09:33

Para o chef Henrique Fogaça, celebrar o Natal é sinônimo de estar com a família e reencontrar aqueles que nem sempre estão presentes no dia a dia, como os seus pais e irmãos. Durante a ceia da sua família, os pratos nunca ficam de fora são o arroz doce, uma sobremesa ensinada pela sua avó, e a especialidade de Fogaça: a farofa



Na tela da Band com a segunda temporada de Masterchef+, edição especial do programa para cozinheiros acima de 60 anos, o chef comenta sobre a sua realização ao ser jurado da competição. "O Materchef + tem um lugar especial porque são participantes que estão ali renovando muitas vezes seus desejos e ganhando um novo fôlego, isso é muito bacana de ver", declara.

O episódio final da competição será exibido na próxima terça-feira, dia 26, e contará com muita emoção, segundo Fogaça. A dupla de participantes Cida, assistente social de 67 anos, e Mônica, trancista de 79, disputarão o prêmio contra o tatuador Eduardo, de 62 anos, e a massagista Maria do Carmo, de 79.Em clima festivo, os cozinheiros já enfrentaram uma prova, exibida no início deste mês, na qual tiveram que produzir potes de biscoitos de Natal, que depois foram doados para duas ONGs de São Bernardo do Campo, em São Paulo. As instituições presenteadas foram a Associação São Luiz e o Lar Pequeno Leão, que acolhem crianças e adolescentes de 0 a 18 anos de idade em situação de vulnerabilidade social.Com uma ceia repleta de novidades para além do peru de Natal, Fogaça sugere pratos com carne, que podem ser preparados de diversas maneiras, entre elas a cocção lenta. Misturando o clássico com uma surpresa, o chef ensina a seguir uma receita simples e fácil de farofa com maçã e uva passa para ser o acompanhamento dos pratos principais na noite de Natal.- 1 pão francês, podendo ser um que esteja mais passado e que foi comprado no dia anterior;- 1 cebola roxa;- 1 maçã;- 1 porção de uvas-passas a gosto;- 1 porção de hortelã a gosto;- 1 pitada de sal.