Cariocas e turistas aproveitaram a manhã de calor na véspera de Natal para ir ao Quebra-mar da Barra da Tijuca - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 24/12/2023 09:29 | Atualizado 24/12/2023 11:35

Rio - Conforme a previsão, o domingo (24) amanheceu quente e com o céu parcialmente nublado. De acordo com o Alerta Rio, a véspera de Natal terá pancadas de chuva no período da tarde e noite, com ventos moderados. Os termômetros podem variar entre 22°C e 36°C ao longo do dia.

Cariocas e turistas aproveitaram a manhã com as altas temperaturas para se refrescar e praticar atividades físicas no Quebra-mar da Barra da Tijuca, na Zona Oeste cidade.