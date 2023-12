Dois homens são detidos suspeitos de roubo no Tanque - Divulgação

Publicado 23/12/2023 20:05

Rio - Dois homens foram detidos, neste sábado (23), por policiais militares do 18º BPM (Pechincha), suspeitos de roubo na Avenida Geremário Dantas, no Tanque, Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, eles seriam da Comunidade da Covanca, em Jacarepaguá.

Ainda segundo a coorporação, os agentes foram alertados por populares que os homens estariam praticando o crime na região. Com eles, foram apreendidos uma pistola, uma réplica da arma, dois bloqueadores de sinal, um carregador de pistola e uma munição.

O caso foi encaminhado para a 41ª DP (Tanque).