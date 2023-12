Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio - Divulgação / RioGaleão

Publicado 23/12/2023 17:20

Rio – Uma mulher de 35 anos foi presa com cerca de 5kg de cocaína, na noite desta sexta-feira (22), no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte.

A droga estava diluída em tecidos de peças de roupa no interior da bagagem de mão e foi localizada com o auxílio de cães farejadores da Aeronáutica.



A mulher, que é brasileira, pretendia embarcar em voo com escalas em Paris, na França, Seul, na Coreia do Sul, e Tóquio, no Japão.



Ela responderá pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos. A ação foi realizada pela Polícia Federal, em conjunto com a Força Aérea Brasileira.