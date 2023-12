PM foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes, em Casimiro de Abreu - Google Street View

PM foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes, em Casimiro de AbreuGoogle Street View

Publicado 23/12/2023 17:43 | Atualizado 23/12/2023 17:49

Rio - Um policial militar foi baleado no braço, na sexta-feira (22), em Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea do Rio. Não há informações sobre o estado de saúde.

Segundo a Polícia Militar, policiais do Comando de Polícia Rodoviária (CPRv) foram acionados para uma ocorrência no bairro Barra do Sana. O agente, que não teve a identidade revelada, foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes.

Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.