Deslizamento de pedras atinge casas e deixa uma pessoa ferida em PetrópolisReprodução

Publicado 23/12/2023 16:33 | Atualizado 23/12/2023 17:55

Rio - Uma pessoa ficou ferida após um deslizamento de pedra, , na manhã deste sábado (23), em Petrópolis, na Região Serrana. Imagens que circulam nas redes sociais mostram casas próximas a um morro no bairro da Posse que foram atingidas por pedregulhos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel de Itaipava foram acionados para a Avenida Noêmia Alves Rattes para atender a ocorrência de deslizamento. Pedras se soltaram de um morro e atingiram terrenos que estavam embaixo.

Chegando ao local, os bombeiros foram informados que uma pessoa, que não foi identificada, foi levada por moradores com ferimentos leves para um posto de saúde da região. Não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com a Defesa Civil de Petrópolis, cinco imóveis foram afetados e esses já estavam previamente interditados. Três vias próximas também foram fechadas por medida de segurança. Os moradores foram orientados a evacuar suas residências, contando com o apoio da equipe da Secretaria de Assistência Social, que está no local auxiliando as famílias. Estas foram encaminhadas para casas de parentes e amigos.



Ao contrário do informado pelo Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil destacou que não houve registro de vítimas relacionadas ao incidente. A área continua sendo monitorada de perto por agentes e, como medida preventiva, as próximas ações incluirão uma avaliação geológica para compreender a extensão dos riscos.



"A Defesa Civil ainda ressalta que todas as medidas necessárias serão tomadas para garantir a segurança e que permanecerá monitorando a situação e fornecendo atualizações", informa a nota.

Preocupação com chuva

A Defesa Civil do município emitiu, no início da tarde deste sábado, um alerta via SMS de previsão de pancadas isoladas de chuva de intensidade moderada a ocasionalmente forte na cidade devido à áreas de instabilidade em conjunto com calor e umidade, no decorrer das próximas horas.



O órgão pediu que a população fique evite áreas alagadas e fique atento aos sinais de deslizamentos. Em caso de emergência, ligue 199 para a Defesa Civil ou 193 para o Corpo de Bombeiros.