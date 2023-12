Homem é preso suspeito de vender perfumes falsificados na Tijuca - Divulgação/ GM Rio

Homem é preso suspeito de vender perfumes falsificados na TijucaDivulgação/ GM Rio

Publicado 23/12/2023 17:02 | Atualizado 23/12/2023 17:25

Rio - Guardas municipais do Grupamento de Operações Especiais (GOE) prenderam, neste sábado (23), um homem, de 41 anos, suspeito de vender perfumes falsificados na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, Zona Norte. Com ele foram encontrados 118 frascos de produtos com embalagens de várias marcas.

fotogaleria

De acordo com a corporação, os agentes faziam o patrulhamento na região quando foram acionados por populares, que informaram que havia quatro homens vendendo água em frascos de perfume e que ainda estavam borrifando o produto em quem passava pelo local.

Ao perceberem a aproximação dos agentes, três suspeitos fugiram, mas um dos homens foi detido e levado juntamente com a mercadoria para a 19ª DP (Tijuca), onde o caso foi registrado.