Cariocas garantem as compras da Ceia de Natal na Cadeg, neste sábado (23)Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Publicado 23/12/2023 16:44

Rio - Está chegando a hora! Faltando um dia para a véspera de Natal, os cariocas correram para o tradicional mercado do Rio, o Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara (Cadeg), em Benfica, na Zona Norte da Cidade, neste sábado (23), para garantir as compras para a Ceia.

De acordo com uma pesquisa da Associação de Supermercado do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) em parceria com a consultoria Future Tank, 82% da população vai realizar uma reunião familiar. Segundo o levantamento, os fluminenses vão gastar R$ 384,42 com os alimentos e bebidas, sendo que para 57% dos pesquisados, esse valor deve ser dividido entre os familiares.

O estudo mostrou ainda que 41% da população deixou as compras de supermecado para a última hora, que coincide com a data limite de pagamento do 13º salário.



O empresário José Carlos Nascimento, de 60 anos, esteve na Cadeg, neste sábado (23), para garantir o vinho e o bacalhau de sua ceia e falou sobre o que achou dos preços dos alimentos. "Um pouco elevados em relação aos outros anos, inclusive os azeites", disse, explicando que com a correria da semana, só conseguiu ir ao local de última hora. "Aproveitamos para fazer um passeio e almoçar", contou.

José, que para manter a tradição, vai passar o Natal em casa com sua família, ainda revelou qual alimento não pode faltar em sua ceia: "bacalhau (risos)".

Fábio Queiróz, presidente da Asserj, acredita que será um Natal de fartura na mesa da população do estado do Rio. "É a comemoração mais esperada pelas famílias brasileiras, sendo uma das datas mais aguardadas pelo varejo. O segmento supermercadista está confiante e alimenta uma expectativa positiva, uma vez que as famílias irão priorizar suas comemorações ao redor da mesa natalina", ressaltou.



Médica lista cinco dicas para manter a saúde na Ceia de Natal



E com tantos alimentos na mesa, às vezes pode ser difícil comer com moderação. Por isso, a cardiologista nutróloga Maria Fernanda Neve listou cinco dicas sobre como aproveitar a ceia de Natal sem a aflição de ganhar uns quilos a mais.



"Pode até parecer clichê, mas a verdade é que o que realmente importa não é o que você faz entre o Natal e o Ano Novo, mas entre o Ano Novo e o Natal. É isso que vai impactar na sua saúde física e mental. Por isso, agora, aproveite o momento para confraternizar com os familiares e amigos de forma leve e tranquila", recomendou a médica.



Confira:



1. Beba água. Eu sempre oriento que os pacientes mantenham a hidratação, intercalando ingestão de bebida alcoólica com agua. Escolha tomar o que você bebe menos para não perder a mão na quantidade. Consuma de forma consciente e com moderação.



2. Faça escolhas inteligentes. Opte por comidas que você mais gosta, e não tenha com facilidade ao longo do ano, mas fazendo combinação inteligente. Coloque sempre proteína, salada e carboidrato.



3. Guarde um espaço para a sobremesa. Você não precisa exagerar e comer todas as opções da ceia. Escolha as suas prediletas e coma se deliciando, mas somente os alimentos que de fato de dão prazer. "Uma dica é sempre experimentar antes e se a sobremesa de fato tiver maravilhosa, aí, sim, você come aproveitando", ensinou a médica.



4. Mantenha a sua rotina de alimentação ao longo do dia. Tome um bom café da manhã, almoce e lanche, sempre incluindo proteínas em todas as refeições. Não chegue para a ceia sem de alimentar ao longo do dia. Assim, você evita os excessos. Ao incluir mais fibras e proteínas, você fica mais saciado e tende a exagerar menos.



5. Movimente-se. Tente fazer uma caminhada ou algum outro exercício que você goste, afinal seu corpo não sabe que dia é hoje. E lembre-se: Nunca comente sobre o corpo alheio



De uma forma geral, esses encontros de família sempre geram algum grau de ansiedade e desconforto pela expectativa do que os parentes vão falar sobre o seu peso ou até mesmo o seu corpo. Esses pré-julgamentos levam a diversos problemas psicológicos, como compulsões e transtornos alimentares, especialmente para quem está em processos de emagrecimento ou mesmo de ganho de massa muscular. Por isso, nunca comente sobre o corpo alheio.



"Que tal fazer um elogio genuíno? Dizer que a pessoa está bonita é sempre muito melhor do que afirmar que ela emagreceu ou engordou. Acolhimento, carinho e cuidado, aliás, sempre devem ser praticados ao longo do ano e não só no Natal", aconselhou Maria Fernanda.