Duas armas e uma granada foram apreendidas após o confronto na Zona NorteDivulgação

Publicado 23/12/2023 18:45 | Atualizado 23/12/2023 19:00

Rio - Um policial militar foi baleado no rosto em um confronto com criminosos, na noite de quinta-feira (21), após uma perseguição a um veículo pela Zona Norte do Rio. Quatro suspeitos foram presos na ação, sendo um deles também ferido.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para uma ocorrência de tentativa de homicídio contra um PM do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). A corporação informou que o policial perseguiu um veículo que saiu do Complexo da Maré, percorreu a Avenida Brasil e entrou na região de patrulhamento do 3º BPM, onde houve o confronto.

O agente, que não teve a identidade revelada, foi baleado no rosto. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Durante a ação, quatro homens foram presos, sendo um deles atingido por disparos. O suspeito também foi socorrido e encaminhado para Salgado Filho. Também não há informações sobre seu quadro de saúde.

Duas armas e uma granada foram apreendidas. O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).