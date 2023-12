Criminosos atiraram contra o carro da deputada estadual Giselle Monteiro - Reprodução

Criminosos atiraram contra o carro da deputada estadual Giselle MonteiroReprodução

Publicado 23/12/2023 19:32 | Atualizado 23/12/2023 19:33

Rio - A deputada estadual Giselle Monteiro (PL), irmã do ex-vereador e ex-policial militar Gabriel Monteiro, relatou nas redes sociais que criminosos atiraram contra o seu carro durante uma tentativa de assalto, na tarde deste sábado (23), na Avenida Brasil, altura da Vila do João, na Zona Norte do Rio.

De acordo com a postagem, o veículo, que é blindado, sofreu coronhadas por uma submetralhadora e tiros. Fotos mostram um dos vidros do veículo trincado com um disparo. A lataria ficou danificada. Segundo Giselle, os suspeitos estavam fortemente armados.

"Tudo muito rápido, só Deus para nos livrarmos dessa situação! A mão misericordiosa de Deus, mais uma vez na nossa vida! A violência não poupa ninguém. A criminalidade não tem limites! Mais um deputado sendo surpreendido por bandidos e quantos cidadãos sofrem o mesmo?", escreveu.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 22º BPM (Maré) foram acionados para uma ocorrência de tentativa de roubo na Avenida Brasil, na altura da Vila do João. O comando da unidade informou que os suspeitos não conseguiram concretizar o crime e fugiram em um carro pela Linha Amarela e depois pela Linha Vermelha, sentido Baixada Fluminense.

A corporação informou que a deputada e sua equipe fizeram contato com os agentes na saída 10 da Linha Amarela, mas dispensou o auxílio dos PMs para o registro da ocorrência.

Policiais do 22º BPM e do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram alertados e estão em busca dos suspeitos.

Nas redes sociais, Giselle destacou que fez registro de ocorrência e perícia no veículo. Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.