Entrada do Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste, do Rio, onde ficam as principais prisões do estado - Arquivo / Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 23/12/2023 16:09

Rio - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou, neste sábado (23), que, até o momento, 1.770 presos receberam o benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL) para ser usado no período do Natal. Quem não voltar até a data estipulada, será considerado foragido.

Os custodiados, por decisão judicial, sairão das prisões a partir das 6h deste sábado (24), véspera de Natal, e devem voltar até às 22h do dia 30 de dezembro. Apenas presos em regime semiaberto, que saem da prisão para trabalhar de manhã e voltam a noite, podem utilizar esse benefício.

Para receber a VPL, há a necessidade de um bom comportamento e ter cumprido ao menos um sexto da pena, se for réu primário. Caso haja reincidência, tem que cumprir um quarto.

Pessoas que cometeram crimes hediondos, como tortura e homicídios, além daquelas que exerçam algum tipo de liderança em facções criminosas ou milícias, não tem direito à visita.