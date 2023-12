Gabriel, o GB ou Biel, deu um teco no peito do parente e se pirulitou - Divulgação

Publicado 24/12/2023 08:47 | Atualizado 24/12/2023 08:49

Gabriel Gonçalves Peixoto dos Santos, vulgo GB ou Biel, acusado

Rio - A Justiça do Rio manteve a prisão temporária de, vulgo GB ou Biel, acusado de atirar no próprio tio após roubar a mercearia da vítima em Magé, na Baixada Fluminense. A audiência de custódia foi realizada neste sábado (23) através do plantão judiciário de Duque de Caxias. Gabriel responde por por tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte).

O dono do estabelecimento foi baleado na região do peito ao flagrar o sobrinho roubando sua mercearia no último dia 8, também em Magé. Ele ficou internado por 8 dias e já recebeu alta. Conforme apurado, a vítima adquiriu uma lesão grave e pode passar por uma cirurgia, pois corre risco de perder a função de algum órgão.

Segundo as investigações da 65ª DP (Magé), Gabriel invadiu o estabelecimento do parente à noite e roubou o dinheiro do caixa e o celular que estava conectado ao carregador. No entanto, o tio, que mora nos fundos do imóvel, percebeu a presença de alguém, foi ao estabelecimento com uma lanterna e flagrou o sobrinho roubando.

Em depoimento, a vítima contou que disse a Gabriel: "Biel, você fazendo isso?" e, na sequência, o suspeito atirou contra o parente, que correu para a mercearia tentando se proteger.