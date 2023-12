Gabriel Gonçalves Peixoto dos Santos, vulgo GB, é preso por atirar no próprio tio - Divulgação

Publicado 22/12/2023 08:17

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (21), Gabriel Gonçalves Peixoto dos Santos, vulgo GB ou Biel, suspeito de atirar no próprio tio após roubar a mercearia da vítima. Segundo as investigações da 65ª DP (Magé), Gabriel invadiu o estabelecimento do parente de noite e roubou o dinheiro do caixa e o celular que estava conectado ao carregador, no entanto, o tio, que mora nos fundos do imóvel, ao perceber a presença de alguém, foi ao estabelecimento com uma lanterna e flagrou o sobrinho roubando.



Em depoimento, a vítima contou que disparou para Gabriel: "Biel, você fazendo isso?", foi então que o criminoso atirou contra o tio, que correu para dentro da mercearia na tentativa de se proteger. O criminoso fugiu do local e a vítima foi socorrida.

Após o ocorrido, uma investigação na 65ª DP (Magé) foi instaurada para localizar Gabriel, que foi localizado na região de Magé e admitiu aos policiais que cometeu o crime. Contudo, foi liberado por não haver flagrante. Foi, então, solicitado um mandado de prisão temporária contra o suspeito, sendo preso por latrocínio tentado.