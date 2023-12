Cariocas e turistas aproveitam árvore de natal e show de luzes no Lagoon, espaço na Lagoa Rodrigo de Freitas - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Cariocas e turistas aproveitam árvore de natal e show de luzes no Lagoon, espaço na Lagoa Rodrigo de FreitasPedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 22/12/2023 20:08

Rio - Moradores e turistas da cidade do Rio de Janeiro já estão em clima de natalino. Faltando dois dias para o Natal, diversas pessoas resolveram visitar a tradicional árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira (22), e aproveitar o espetáculo de projeções de luzes com sprays d'água.

Para registrar o momento, os visitantes aproveitaram para tirar foto em todas as estruturas envoltas com pisca-pisca. A tradicional árvore flutuante foi trocada por uma estrutura fixa neste ano, ficando no espaço Lagoon e não na água. No entanto, com 32 metros de altura, é uma das atrações mais procuradas e ficará disponível até o dia 30 de dezembro.

O evento, que acontecerá até a segunda-feira (25), dia do Natal, ainda conta com roda-gigante, casa do Papai Noel, espaço gastronômico e espetáculo de luzes. A apresentação conta com projeções natalinas em spray d'água e tem 20 minutos de duração, acontecendo todos os dias a partir das 15h.

Como ficará o tempo?

Como era esperado, o verão chegou no Rio com muito calor e sol nesta sexta-feira (22) . Com a sensação térmica atingindo os 48,5°C na cidade e temperaturas em torno de 37°C, cariocas e turistas começaram a estação com o "pé direito" e aproveitaram o clima para se refrescar nas águas salgadas das praias de Copacabana e Ipanema, na Zona Sul.

Para o sábado (23), é previsto que as altas temperaturas permaneçam e os termômetros marquem entre 36°C e 21°C. Porém, uma área de instabilidade pode atingir a cidade a partir do final da tarde gerando pancadas de chuva com raios. Os ventos ficarão moderados e o céu parcialmente nublado.



Na véspera de Natal, o domingo (24) será com máxima de 35°C e mínima de 23°C. O tempo ficará parcialmente a totalmente encoberto pelas nuvens e pode chover com raios na parte da tarde e noite. Os ventos soprarão de fracos a moderados.



Já no especial dia 25, o tempo seguirá instável e com previsão de chuva durante a tarde, porém, sem raios. A temperatura pode variar entre 36°C e 22°C ao longo do dia com os ventos ficando moderados. A nebulosidade será parcial.