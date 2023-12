Banhistas aproveitaram o primeiro dia do verão na Praia de Ipanema - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 22/12/2023 12:37 | Atualizado 22/12/2023 12:38

Rio - Como era esperado, o verão chegou no Rio com muito calor e sol na manhã desta sexta-feira (22). Com a sensação térmica atingindo os 48,5°C na cidade e temperaturas podendo alcançar a máxima de 37°C e mínima de 19°C, os cariocas e turistas começaram a estação com o “pé direito” e aproveitaram o clima para se refrescar nas águas salgadas das praias de Copacabana e Ipanema, na Zona Sul.

Ainda nesta sexta, a previsão, segundo o Alerta Rio, indica que, apesar da manhã com o tempo limpo, o céu passará de parcialmente nublado a nublado, com pancadas rápidas de chuva na parte da tarde e noite.Para o sábado (23), é previsto que as altas temperaturas permaneçam e os termômetros marquem entre 36°C e 21°C. Porém, a instabilidade continua na cidade e a partir do final da tarde pancadas de chuva com raios podem ocorrer. Os ventos seguem moderados e o céu parcialmente nublado.Na véspera de Natal, o domingo (24) será com máxima de 35°C e mínima de 23°C. O tempo ficará parcialmente a totalmente encoberto pelas nuvens e pode chover com raios na parte da tarde e noite. Os ventos soprarão de fracos a moderados.Já no dia 25, na segunda-feira (25), o tempo seguirá instável e com previsão de chuva durante a tarde, porém, sem raios. A temperatura pode variar entre 36°C e 22°C ao longo do dia com os ventos ficando moderados. A nebulosidade será parcial.Na terça-feira (26), o céu deve ficar parcialmente a totalmente encoberto pelas nuvens. Além disso, as pancadas de chuvas continuam na parte da tarde e os raios retornam. A máxima será de 37°C e a mínima 18°C. Os ventos ficarão de moderados a fortes durante o dia.