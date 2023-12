MPRJ denuncia mulher suspeita de morte de idosa no Pechincha - Reprodução

MPRJ denuncia mulher suspeita de morte de idosa no PechinchaReprodução

Publicado 22/12/2023 19:43



Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro converteu em preventiva, na última quinta-feira (21), a prisão de Renata Barbieri Uliana, suspeita de ser mandante da morte da idosa Sheila Macedo da Silva , de 65 anos, em outubro deste ano, quando saía do seu condomínio no bairro Pechincha, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

A decisão veio após o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciar Sheila por homicídio qualificado, na quarta-feira passada (20). Segundo as investigações, Renata arquitetou a morte da vítima com uma terceira pessoa, que efetuou os disparos em um carro branco assim que a idosa foi atraída por Renata para fora do prédio para conversar. O crime teria motivação financeira, já que a suspeita, que era tida como filha de consideração de Sheila , vinha desviando dinheiro da conta bancária da vítima e tinha a intenção de ocultar as ações.

"O processo está em sua fase inicial, com oferecimento da denúncia, sendo certo que a manutenção da acusada em liberdade acarretará sério risco à instrução criminal e à aplicação da Lei Penal, com a indevida interferência no ânimo das testemunhas, que ainda não foram ouvidas em Juízo, bem como sua possível evasão do distrito da culpa", informa um trecho da decisão do TJRJ.

Uma câmera de segurança flagrou o momento exato em que o veículo se aproxima da idosa, que estava em frente ao prédio onde morava. A gravação mostra um dos integrantes atirando e, em seguida, a vítima caída. Logo após o crime, Renata foi presa temporariamente pela Polícia Civil e teve sua prisão transformada em preventiva, pelo juízo do Plantão Judiciário, a pedido do MPRJ.