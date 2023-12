Seis supermercados da Zona Oeste foram notificados pelo Procon - Divulgação

Publicado 22/12/2023 18:57

Rio - Com a proximidade do Natal, alguns supermercados da Zona Oeste da cidade receberam a visita do Procon Carioca, nesta segunda-feira (18) e sexta-feira (22). A equipe fiscalizou sete estabelecimentos e notificou seis por apresentarem irregularidades.

Entre as irregularidades encontradas estavam: data de validade vencida, publicidade enganosa, ausência de preços, dupla precificação e ausência de documentação necessária para funcionamento. Foram notificados os estabelecimentos Carrefour, Prezunic (2 unidades), Guanabara, Atacadão e Zona Sul. As empresas têm um prazo de 20 dias para apresentar esclarecimentos ao Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

Já no Swift, unidade no Recreio dos Bandeirantes, não foram encontradas irregularidades, então a equipe de fiscais realizou somente orientações sobre a norma consumerista.

"A equipe está sempre atenta e percorre a cidade para garantir que o consumidor tenha seus direitos respeitados. Quaisquer dúvidas ou reclamações, basta acionar nossos canais de atendimento", ressaltou o diretor-executivo do Procon Carioca, Igor Costa.

Confira a lista dos supermercados notificados

– Carrefour, em Sulacap, por ausência e/ou dupla precificação em diversos produtos, além de produtos com prazo de validade expirada;



– Prezunic, em Magalhães Bastos, por ausência e/ou dupla precificação em diversos produtos, além de produtos expostos para comercialização com embalagens impróprias e/ou danificadas;



– Guanabara, em Realengo, por ausência de precificação em diversos produtos, além de produtos expostos para comercialização com embalagens impróprias e/ou danificadas;



– Atacadão, em Realengo, por ausência de precificação em diversos produtos, além de produtos expostos para comercialização com embalagens impróprias e/ou danificadas;



– Prezunic, no Recreio dos Bandeirantes, por exposição de produtos para comercialização com embalagens impróprias e/ou danificadas;



– Zona Sul, no Recreio dos Bandeirantes, por ausência e/ou dupla precificação em diversos produtos, além de ausência de documentos necessários para funcionamento, como licenciamento sanitário e o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros.