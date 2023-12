Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio - Divulgação / RioGaleão

Rio – Durante o segundo semestre deste ano, houve um aumento de 117% em emissão de Autorizações Eletrônicas de Viagens de menores (AEV) no Rio de Janeiro, em comparação ao ano passado. Foram 126 autorizações emitidas entre julho e dezembro de 2023, em comparação aos 58 feitos no mesmo período em 2022.

O documento é necessário para que menores de idade viajem desacompanhados, ou com apenas um responsável, em viagens aéreas, nacionais ou internacionais.

O procedimento pode ser feito pelo modelo online de AEV, através de uma videoconferência entre os responsáveis e um tabelião, sendo arquivada pelo app e-Notariado. A autorização é validada por QR code em documento PDF e é revogável a qualquer instante pelos responsáveis do menor.

“Sabemos da correria que é viajar, ainda mais em época de fim de ano, e ter a autorização eletrônica otimiza o tempo e evita imprevistos, no caso, esquecer de levar a autorização. Além disso é uma segurança a mais para pais e responsáveis ficarem tranquilos no momento do check in e do embarque”, diz o presidente do Colégio Notatorial do Brasil (seção do Rio de Janeiro), José Renato Vilarnovo.