Cariocas lotam as ruas do Saara, no Centro do Rio, em busca de últimas compras de Natal - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Cariocas lotam as ruas do Saara, no Centro do Rio, em busca de últimas compras de NatalPedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 22/12/2023 15:40

Rio - O Natal está quase chegando e, como de costume, algumas pessoas deixaram para garantir as suas compras na última hora. Nesta sexta-feira (22), as ruas do Saara, no Centro da Cidade, ficaram lotadas e cariocas correram contra o tempo no primeiro dia de verão para obter os presentes.

fotogaleria

Segundo o Clube de Diretores Lojistas do Rio (CDL Rio) e o Sindicato dos Lojistas do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), os consumidores estão dispostos a gastar mais neste fim de ano e os valores unitários dos presentes podem variar de R$ 150 a R$ 500, sendo que 55% podem manter o mesmo nível de compras do ano passado, enquanto 30% devem diminuir e 15% pretendem gastar mais

“É com base na continuidade do consumo neste final de ano que estimamos vendas natalinas 6% maiores do que ano passado. Apesar de algumas previsões, permanecemos otimistas, esperando que as vendas possam surpreender em dezembro”, disse Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio.

Além disso, o Sindicato relatou que o cartão de crédito continua sendo o principal meio de pagamento para 65%, enquanto entre 10% e 15% estão optando por não fazer dívidas e vão pagar via PIX, débito ou cash. 65% das escolhas da população vai se concentrar em vestuário, acessórios e calçados. Brinquedos, artigos pessoais e perfumaria são os preferidos para 25% e e 10% estão optando por produtos de maior valor, como celulares, relógios, joias, entre outros.

Já no que se refere a Ceia de Natal, uma pesquisa da Associação de Supermercado do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ), em parceria com a consultoria Future Tank, informou que os fluminenses vão gastar R$ 384,42. O estudo mostrou ainda que 41% da população deixou as compras de supermecado para a última hora, que coincide com a data limite de pagamento do 13º salário.

Fábio Queiróz, presidente da ASSERJ, acredita que será um Natal de fartura na mesa da população do estado do Rio. “É a comemoração mais esperada pelas famílias brasileiras, sendo uma das datas mais aguardadas pelo varejo. O segmento supermercadista está confiante e alimenta uma expectativa positiva, uma vez que as famílias irão priorizar suas comemorações ao redor da mesa natalina”, ressaltou.