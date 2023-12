Três crianças desaparecidas na Vila Kennedy são localizadas na Avenida Brasil

Vila Kennedy, em Bangu, Zona Oeste do Rio - Reprodução

Vila Kennedy, em Bangu, Zona Oeste do RioReprodução

Publicado 22/12/2023 19:06

Rio - Três crianças desapareceram, nesta quinta-feira (21), na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio, e foram localizadas nesta sexta (22), por um amigo do pai delas. Os menores, duas meninas e um menino, de 6, 10 e 12 anos, estão em um abrigo após passar pelo Conselho Tutelar de Campo Grande, que analisa o caso.

Segundo o pai delas, Rafael Souza de Lima, 42, as crianças sumiram por volta das 12h, quando ele saiu para ir ao mercado e ficou fora por menos de uma hora. Ao chegar em caso, ele não encontrou os filhos e começou a procurá-los. O caso foi registrado inicialmente na 34ª DP (Bangu) e depois repassado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). As três crianças foram localizadas graças a imagens de câmeras de segurança de um mercado e de uma oficina da região, gravadas por volta de 12h45.

Ainda na tarde de quinta, um homem localizou as crianças na Avenida Brasil e as levou para o Conselho Tutelar de Campo Grande. Na tarde de sexta, um amigo de Rafael conseguiu identificá-las na instituição, que as encaminhou a um abrigo.