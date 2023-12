Grupo usava roupas táticas para assaltar residências em diferentes cidades do estado - Divulgação

Grupo usava roupas táticas para assaltar residências em diferentes cidades do estadoDivulgação

Publicado 22/12/2023 17:53

Rio - Cinco suspeitos de assaltarem residências na capital do Rio e em cidades da Região dos Lagos, Costa Verde e Baixada Fluminense, foram presos em flagrante nesta sexta-feira (22), em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Eles foram encontrados vestindo balaclavas, roupas táticas e coletes. Uma pistola e uma arma falsa foram apreendidas.

As prisões foram realizadas por agentes da 67ª DP (Guapimirim) com apoio de policiais militares. De acordo com as investigações, os criminosos entravam nas casas das vítimas durante a madrugada, recolhiam objetos de valor e aterrorizavam os moradores com ameaças usando armas.

Segundo a Polícia Civil, os assaltantes também exigiam que as vítimas desbloqueassem seus aparelhos celulares e acessassem aplicativos de banco para realizar transferências via PIX. Nos últimos dois meses, a quadrilha invadiu e roubou quatro residências de luxo de empresários em Guapimirim.



O grupo foi capturado após informações de inteligência e monitoramento. Eles estavam vestindo balaclavas, roupas táticas e coletes e portavam uma pistola e um simulacro de arma de fogo. Os assaltantes também estavam com um saco com carnes envenenadas, que seriam utilizadas para matar os cachorros do proprietário da residência que eles se preparavam para assaltar.