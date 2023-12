Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Divulgação

Publicado 22/12/2023 19:21

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) vão analisar câmeras de segurança para esclarecer a morte de três pessoas, incluindo um adolescente , na noite desta quinta-feira (21), no Morro do Avião, em Belford Roxo, Baixada Fluminense. Um menor de 13 anos também foi baleado.

Segundo a Polícia Civil, agentes da especializada estão ouvindo testemunhas para entender como Matheus Santos, de 21 anos, David Souza, 27, e um adolescente de 15 morreram. Nesta quinta-feira (21), a Polícia Militar informou que houve um confronto entre criminosos no Morro do Avião e quatro pessoas ficaram feridas, sendo que os jovens e o adolescente não resistiram. Seus corpos estavam na Rua Santa Cruz, no bairro Nova Aurora, e foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense. O quarto ferido é um menino de 13 anos. J.V.L.R foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Nesta quinta-feira (21), segundo a prefeitura da cidade, o menino deu entrada com um tiro no abdômen e passou por uma cirurgia sem intercorrência. Posteriormente, ele foi para a sala de Recuperação Pós-Anestésica (RPA) para ficar em observação.

De acordo com a prefeitura, nesta sexta-feira (22), o paciente segue internado na enfermaria, lúcido, orientado e estável.