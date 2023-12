Corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu - Arquivo / Agência O Dia

Rio - Três pessoas morreram durante um confronto entre criminosos, nesta quinta-feira (21), no Morro do Avião, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Um menino, de aproximadamente 13 anos, ficou ferido após ser baleado.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 39º BPM (Belford Roxo) foi acionada para a comunidade após tomar conhecimento de uma troca de tiros entre criminosos na região. De acordo com a corporação, quatro pessoas foram atingidass por disparos.

A PM ressaltou que três dos feridos não resistiram. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para remover os corpos por volta das 18h50. A corporação informou que os cadáveres de Matheus Santos, de 21 anos, David Souza, de 27, e de um adolescente de aproximadamente 15 anos, ainda não identificado, foram encontrados na Rua Santa Cruz, no bairro Nova Aurora. Eles foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu.

O único sobrevivente é o menino J.V.L.R, de aproximadamente 13 anos. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense. A Prefeitura de Duque de Caxias informou que a criança deu entrada na unidade por volta das 17h40 levada por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com um tiro no abdômen.

O menino passou por uma cirurgia sem intercorrência. No momento, ele segue em observação na sala de Recuperação Pós Anestésica (RPA).

Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.