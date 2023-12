O policial foi socorrido e encaminhado ao Hospital Central da Polícia Militar - Reprodução/Google Street View

Publicado 21/12/2023 19:05

Rio - Um policial militar foi baleado, na manhã desta quinta-feira (21), após uma perseguição a um suspeito de tentar assaltar um ônibus, na Tijuca, Zona Norte do Rio. O criminoso entrou em luta corporal com o PM, tentou pegar sua arma, que acabou disparando.

O agente é lotado no Tijuca Presente. Segundo o Programa Segurança Presente, o suspeito tentou assaltar um ônibus na região e foi cercado pelos policiais na Rua Aguiar, próximo ao Largo da Segunda-Feira. Ele se escondeu em uma loja.

O suspeito jogou uma arma falsa para longe dele quando os policiais se aproximaram. Imagens de câmeras de segurança flagraram os agentes na porta do estabelecimento no momento em que começaram a lutar contra o criminoso. Na confusão, o homem tentou tomar a arma do policial, que acabou disparando e acertando o seu abdômen.

Ainda de acordo com o Programa Segurança Presente, o suspeito conseguiu fugir em direção ao Morro de São Carlos, no Estácio, região central do Rio.

O policial foi socorrido e encaminhado para o Hospital Central da Polícia Militar, também no Estácio, e já recebeu alta.