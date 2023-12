Dois homens morreram e outro ficou ferido após serem baleados nesta quinta-feira (21) no Terreirão - Reprodução

Publicado 21/12/2023 17:28 | Atualizado 21/12/2023 17:35

Rio - Dois homens morreram e outro ficou ferido após serem baleados, na tarde desta quinta-feira (21), na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste. Uma pistola foi apreendida no local.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para verificar tiros em uma rua da comunidade. Chegando ao local, os policiais localizaram os dois mortos e o ferido. As vítimas não foram identificadas.

O sobrevivente foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Uma pistola foi encontrada na cena do crime. O local foi isolado e a perícia acionada. Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) abriram uma investigação para identificar a autoria e a motivação do crime.