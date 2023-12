Nave Satélite, inaugurada no Ciep Deputado Ulysses Guimarães, em Sepetiba - Marcelo Piu / Prefeitura do Rio

Publicado 22/12/2023 15:16 | Atualizado 22/12/2023 17:10

Rio – Uma nova Nave Satélite foi inaugurada no Ciep Deputado Ulysses Guimarães, em Sepetiba, Zona Oeste, nesta sexta-feira (22). O equipamento cria um espaço de acesso à internet para a população e inclusão digital, além de oferecer cursos e oficinas para o mercado de trabalho.

A expectativa é que a unidade receba cerca de 450 pessoas por mês. O projeto reforma bibliotecas edificadas em Cieps para transforma-las em ambientes para que o público utilize ferramentas digitais.

Esta é a segunda Nave Satélite implementada pela prefeitura na cidade. A primeira foi inaugurada no Ciep Dr. Nelson Hungria, em Paciência, Zona Oeste, no mês passado.

O projeto é da Prefeitura do Rio, junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia, representada por Tatiana Roque, que esteve presente na inauguração: “Já temos as Naves do Conhecimento, que são equipamentos grandes. A ideia agora, com as Naves Satélites, é termos equipamentos menores que possam se expandir pela cidade, levando o acesso à tecnologia para todo mundo”, disse a secretária.