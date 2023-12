Corpo de Ivone estava dentro de sua casa na Rua Esperança, em Búzios - Reprodução

Rio - Ivone do Amaral, de 42 anos, foi morta a facadas, na noite de quinta-feira (21), em Búzios, na Região dos Lagos. O corpo foi encontrado dentro da própria casa da vítima.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 25º BPM (Cabo Frio) foram acionados para uma ocorrência de homicídio na Rua Esperança, no bairro Cem Braças. Chegando ao local, os policiais encontraram Ivone sem vida.

Relatos nas redes sociais apontam que havia marcas de sangue na entrada da casa da mulher. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio. O local do crime passou por perícia e o caso está sendo investigado pela 127ª DP (Armação de Búzios).

Caso semelhante

No começo do mês, a turista argentina Florencia Aranguren, de 31 anos, foi assassinada a facadas próximo à praia de José Gonçalves. Seu corpo foi encontrado ao lado de seu cachorro. O suspeito do crime foi preso logo depois se limpando em um condomínio da região.

Imagens de uma câmera de segurança mostram Florencia e o cachorro dela a caminho da praia por volta das 7h do dia 6 de dezembro. Minutos depois, os registros captam Carlos José de França, de bicicleta e boné, se deslocando pelo mesmo caminho e na mesma direção que a argentina.

Durante as investigações, o cachorro que estava com a vítima, que permaneceu ao lado do corpo mesmo depois do homicídio, reagiu de forma agressiva quando avistou o suspeito do crime . Tronco, como se chama o animal, foi devolvido para a família da vítima logo após ficar em um lar temporário.