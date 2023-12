Crime foi identificado quando policiais pararam para abastecer viatura no posto - Divulgação

Publicado 22/12/2023 16:59

Rio - Um gerente de um posto de combustíveis foi preso, na noite de quinta-feira (21), por suspeita de estelionato. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) verificaram que o estabelecimento, na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, abastecia veículos com uma quantidade menor do que era exibido na bomba.

Por volta das 19h30, policiais da 2ª Delegacia (Niterói) pararam no posto de combustíveis para abastecer a viatura, na altura do Gradim, quando perceberam a fraude. Eles observaram que o visor da bomba indicava 81,66 litros de diesel, sendo impossível o acondicionamento de tamanho volume no tanque, com capacidade de apenas 76 litros, de acordo com o manual do fabricante.



Diante da suspeita, foi solicitado ao frentista que realizasse o teste no balde de aferição de 20 litros, regulamentado e aferido pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Finalizado o teste, a bomba informava ter dispensado 20 litros no interior do recipiente, contudo, ao verificar a régua de aferição, havia uma quantidade menor do que a informada no visor digital da bomba.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a fraude é conhecida como "bomba baixa", pois o consumidor paga por uma quantidade de litros, mas o tanque recebe menos combustível. O gerente do estabelecimento comercial foi encaminhado para a 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado.