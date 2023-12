Ryan Amorim de Souza, de 15 anos, ganhou uma prótese capilar após ter 90% do crânio queimado - Divulgação

Ryan Amorim de Souza, de 15 anos, ganhou uma prótese capilar após ter 90% do crânio queimadoDivulgação

Publicado 22/12/2023 17:31 | Atualizado 22/12/2023 17:37

Rio - O adolescente Ryan Amorim de Souza, de 15 anos, terá um Natal diferente este ano. Isso porque ele ganhou uma prótese capilar, na última quarta-feira (20), depois de ter 90% do crânio queimado por óleo quente, quando tinha apenas 1 ano e 9 meses, no momento em que o pai preparava refeições para vender na praia de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.

Quando era bebê, Ryan se aproximou do fogão onde Amós Augusto de Souza, de 65 anos, preparava a comida e puxou uma panela. O recipiente, cheio de óleo quente, virou em cima de sua cabeça e ele teve queimaduras em 90% do crânio. Sua irmã, Rayane Amorim de Souza, que na época tinha 17 anos, também sofreu alguns ferimentos, na tentativa de protegê-lo.

Após a ocasião, a família recebeu apoio de muitas pessoas, entre elas, o padrinho de Ryan, o major da Polícia Militar, Bruno Palmas, de 43 anos. O PM, de acordo com o pai do menino, foi uma das pessoas fundamentais para a recuperação do jovem. Depois de passar por inúmeras cirurgias, o menino conseguiu se recuperar, mas as cicatrizes o lembravam dia após dia, do episódio traumático.

Ao longo dos anos, além dos processos e traumas, a criança teve que enfrentar o preconceito das pessoas, fazendo com que tudo fosse mais desafiador, principalmente entre os amigos. Inclusive, alguns se afastaram dele. Nesse período, Ryan se tornou agressivo e resolveu se 'esconder' atrás da sua família, para poder não ficar exposto e, assim, evitar o bullying que sofria, constantemente, por parte de colegas, tanto da escola, quanto da vizinhança.

Até que, aos 15 anos de idade, uma professora, vendo seu sofrimento, mostrou ao Ryan o perfil do designer capilar Bruno Soares. Ela teve a iniciativa de entrar em contato com o especialista em prótese capilar e este, ao ouvir a história do jovem, agendou uma visita. Ao chegar no estúdio para uma suposta avaliação do profissional, veio a surpresa: Bruno realizou o sonho que Ryan acalentava em seu coração desde pequeno: ter cabelos. E, faltando apenas cinco dias para o Natal, o menino voltou a sorrir, ao se olhar no espelho. "Eu estou me sentindo muito bem e, quero dizer que isso mudou a minha vida. Serei eternamente grato ao Bruno, por esse presente", declarou.



O momento foi de emoção não apenas para o Ryan e sua família, que o acompanhou até o estúdio, mas também para a equipe do designer, que, diante da alegria do menino, não conseguiram conter as lágrimas.

"A experiência de Ryan foi incrível, mas para mim e para toda a minha equipe também foi ímpar e única. Saber que hoje, com seu visual renovado, esse jovem vai ter a liberdade para brincar, frequentar os lugares que ele tinha vergonha, ir para a escola sem sofrer bullying, é muito gratificante. E, o melhor, é que ninguém nem imagina que é uma prótese capilar já que, de tão natural que é, parece o cabelo dele. A mãe, inclusive, falou que ele está mais parecido com o Juan, que é o seu irmão do meio. Estou, de fato, muito contente com o resultado e por poder proporcionar, através do meu trabalho, algo tão especial e significativo para alguém", disse o especialista.