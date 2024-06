Pipito morreu nesta sexta-feira (7) após confronto com policiais civis em Santa Cruz - Reprodução

Publicado 07/06/2024 19:43

Rio - O governador Cláudio Castro (PL) comentou, através de postagens nas suas redes sociais, sobre a ação da Polícia Civil que terminou com a morte do miliciano Rui Paulo Gonçalves Estevão, o Pipito, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, no fim da tarde desta sexta-feira (7). O homem era apontado como sucessor do grupo que foi comandado por Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, que está preso desde dezembro do ano passado.