Pastor foi preso por agentes da 38ª DP (Brás de Pina) quando tentava fugir em seu carro - Divulgação

Publicado 07/06/2024 10:27 | Atualizado 07/06/2024 12:36

Rio - Um militar do Exército e pastor evangélico foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (6), pelo crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos. Agentes da Polícia Civil prenderam o segundo-sargento Luis Carlos Lopes de Barros, de 53 anos, em Deodoro, na Zona Oeste do Rio, quando ele saía de casa, tentando fugir.

A mãe da vítima denunciou o caso na 38ª DP (Brás de Pina), relatando que flagrou Luis Carlos e a filha dentro do carro do homem, que é pastor auxiliar de uma congregação em Parada de Lucas, na Zona Norte, e que a menina havia sido abusada sexualmente naquele momento. Os agentes seguiram para a casa do militar, na Estrada São Pedro de Alcântara, e o encontraram dentro do veículo, tentando fugir com uma bolsa de roupas.

Na delegacia, o pastor confessou aos policiais que vinha tendo relação com a adolescente desde que ela tinha 11 anos e que a vítima era apaixonada por ele. A menina foi submetida ao exame de corpo de delito e depois do resultado, foi decretada prisão em flagrante. A reportagem do DIA tenta contato com a defesa do militar. O espaço está aberto para manifestação.

Em nota, o Exército informou que acompanha os desdobramentos das investigações da Polícia Civil "para serem tomadas as medidas cabíveis no âmbito interno". A corporação afirmou também que "não compactua com qualquer tipo de conduta ilícita por parte de seus integrantes, repudiando atitudes e comportamentos em conflito com a lei e tomando as medidas legais que são pertinentes".