Policiais apreenderam 163 celulares na Penitenciária Milton Dias Moreira, em JaperiDivulgação

Publicado 07/06/2024 17:59

Rio - Mais de 160 celulares foram apreendidos em uma operação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), na Penitenciária Milton Dias Moreira, em Japeri, na Baixada Fluminense, nesta quinta-feira (6). A ação teve como objetivo combater práticas criminosas realizadas dentro do presídio.

Além dos 163 aparelhos, os agentes também apreenderam roteadores de internet e material supostamente entorpecente.

Coordenada pela Subsecretaria Operacional da Seap, Superintendência Operacional e Coordenação das Unidades Prisionais do Grande Rio, a operação contou com o apoio de aproximadamente 200 policiais penais lotados nas coordenações de Gericinó e Niterói, bem como da própria unidade, e do Grupamento Tático Móvel (GIT).



"A operação em Japeri foi mais uma importante ação da gestão no combate à criminalidade. A Seap define as suas operações com base em levantamento de informações e análise de dados, o que tem aumentado expressivamente a efetividade de nossas vistorias", afirmou a secretária Maria Rosa Lo Duca Nebel.



O material apreendido foi encaminhado à 63ª DP (Japeri) para registro de ocorrência e uma sindicância foi aberta pela Seap para procedimento apuratório.