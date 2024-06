Carlos Henrique da Silva Paixão foi preso em São João de Meriti, na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 07/06/2024 16:18

Carlos Henrique da Silva Paixão foi localizado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, após informações repassadas pelo setor de inteligência da polícia. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de extorsão e associação criminosa. Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF) prenderam, nesta sexta-feira (7), o quarto integrante de uma quadrilha que extorquia e ameaçava clientes de garotos de programa foi localizado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, após informações repassadas pelo setor de inteligência da polícia. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de extorsão e associação criminosa.

Fabio dos Santos Pita Junior, o 'Pedro Dominador', foi preso em São João de Meriti Divulgação

Na quinta-feira (6), outras três pessoas investigadas de pertencerem à quadrilha também foram presas. Entre eles está o líder do grupo Fabio dos Santos Pita Junior, conhecido como Pedro Dominador ou Pedro Dom. Ele foi encontrado no mesmo município que Carlos Henrique. A Polícia Civil ainda faz buscas para localizar o quinto e último integrante do grupo criminoso.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ) , Fabio foi contratado, através de um site de relacionamentos, para fazer um programa com a vítima. Dias após o encontro, o suspeito entrou em contato com o cliente e perguntou se ela poderia lhe emprestar dinheiro, mas foi ignorado.

Posteriormente, a vítima recebeu mensagens de um número de telefone desconhecido com imagens contendo dados pessoais, como seu endereço e o nome da empresa de seu pai. Ele também recebeu uma ligação, na qual foi acusado de pedofilia, uma vez que Fabio seria, supostamente, menor de idade, além de ter sido ameaçado de ter sua sexualidade revelada aos seus pais, fato que era desconhecido por eles.

Na ocasião, a vítima transferiu R$ 2 mil para a conta bancária de outro denunciado, João Fernandes Nunes. Porém, pouco depois, um novo número entrou em contato com ela, enviando um vídeo da fachada de sua casa e novas ameaças de expor sua sexualidade. Assustada, a vítima realizou diversas outras transferências bancárias para as contas de Fabio, João e dos outros três denunciados, Cynara Ferreira da Silva, Ronaldo da Silva Gonçalves e Carlos Henrique da Silva Paixão, totalizando R$ 71.770,40.

Segundo o MP, os denunciados também são investigados em outros dois inquéritos policiais em curso, inclusive com a participação de um garoto de programa, menor de idade. O caso continua em investigação na 21ª DP (Bonsucesso).