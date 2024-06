Estudante de Nutrição Manuela Nocito, de 27 anos, esteve na unidade para doar sangue - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 07/06/2024 15:27

campanha de doação de sangue que mobilizou diversos cariocas. A ação aconteceu das 9h às 15h. Rio - O hall de entrada da emergência do Hospital Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio, foi palco de uma importante ação de solidariedade nesta sexta-feira (7). Em parceria com o Hemorio, a unidade promoveu umaque mobilizou diversos cariocas. A ação aconteceu das 9h às 15h.

Um dos doadores, o administrador Victor Rego, de 38 anos, destacou a importância e a satisfação de participar da campanha. "Acho super bacana esse gesto. É gratuito e proporciona uma ótima sensação ao falar sobre o tema com amigos", comentou. Victor considera a doação de sangue um ato que não consome muito tempo do dia e ajuda outras pessoas, enfatizando a simplicidade e o impacto positivo da ação solidária.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), depois da coleta, os componentes sanguíneos são separados e até quatro pessoas podem ser beneficiadas com a doação. Em 24 horas após a retirada do sangue, o organismo do doador começa a recompor algumas substâncias, de forma que a coleta seguinte pode ser feita após oito semanas para homens e 12 para mulheres, pois o sangue já estará com os componentes reconstituídos.

A costureira Antônia de Brito, de 54 anos, que estava doando sangue pela terceira vez, expressou sua felicidade em poder ajudar outras pessoas. "Fico muito feliz em poder contribuir", disse ela. Antônia também destacou a necessidade de conscientização sobre a doação de sangue: "Seria muito bom se as pessoas tivessem consciência do poder que uma bolsa de sangue tem na vida das pessoas", finalizou.

A campanha teve como objetivo reforçar os estoques de sangue do hospital, que atendem a pacientes em situações de emergência e em tratamentos contínuos. O diretor da unidade, Cristiano Chame, enfatizou a importância de manter as doações regulares para garantir o atendimento adequado a todos os pacientes. "É muito importante para o hospital e para a cidade do Rio. Doar sangue é um ato de solidariedade e amor ao próximo. A gente precisa disso, em um hospital como esse que tem tantos acidentados, nada melhor do que ter compaixão ao próximo e ajudar", ressaltou.

A estudante de Nutrição Manuela Nocito, de 27 anos, também participou da campanha como doadora, destacando que doa sangue pelo menos duas vezes por ano. "Eu amo doar sangue e faço questão de participar sempre que posso, é uma sensação muito gratificante", afirmou. Ela acrescentou que costuma ir doar com seu namorado e sua irmã, além de divulgar a iniciativa nas redes sociais para incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo.

Para ser um doador de sangue é necessário apresentar documento oficial de identidade com foto, ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar com autorização do responsável), estar bem de saúde e pesar mais de 50 kg. Segundo a SMS, não é necessário de jejum, mas é recomendado que a pessoa não tenha ingerido comida gordurosa nas últimas quatro horas. Pessoas que fizeram tatuagem ou colocaram piercings devem aguardar seis meses para fazer a doação.