Cariocas aproveitaram o sol e o calor para visitar a praia do Leme, na Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira (7) - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 07/06/2024 12:56 | Atualizado 07/06/2024 15:58

Rio - Os cariocas que planejam curtir a praia no fim de semana podem comemorar. A previsão mostra que o sábado (8) e o domingo (9) serão dias de sol e calor na capital, com a temperatura um pouco mais alta do que a máxima de 29°C, registrada nesta sexta-feira (7). É o fim da frente fria que marcou a última semana.

Segundo o Alerta Rio, a noite desta sexta segue com clima estável e sem chuvas, enquanto os ventos variam de fracos a moderados. Durante o dia, cariocas aproveitaram o sol para se divertir em praias da cidade. No Leme, na Zona Sul, os visitantes aproveitaram o mar para mergulhar e para surfar.

O sol deve brilhar com poucas nuvens no céu no sábado, apesar da probabilidade de amanhecer em meio a um nevoeiro. Os termômetros devem marcar máxima de 31°C e mínima de 16°C, e o tempo permanece estável pelo resto do dia.

No domingo, a máxima e a mínima são as mesmas. Além da praia, nesse final de semana, dá para aproveitar uma festa junina de rua sem preocupações com a chuva.



A penúltima semana do outono vai começar, ainda de acordo com o Alerta Rio, um pouco mais quente do que o domingo. A máxima prevista para segunda-feira (10) é de 34°C, com mínima de 18°C. O inverno chega no dia 21 de junho.



Durante a frente fria, que marcou a última semana, os termômetros da cidade registraram a madrugada mais fria do ano, com 14,8ºC na Vila Militar, Zona Oeste.