Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto, em Copacabana, promoveu a vacinação da covid-19 Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 07/06/2024 14:34 | Atualizado 07/06/2024 18:58

Rio - Todas as pessoas com 60 anos ou mais já podem se proteger com a vacina atualizada contra a covid-19/XBB na cidade do Rio. A imunização foi antecipada, nesta sexta-feira (7), para o público. Anteriormente, o calendário indicava a vacinação para pessoas a partir de 70 anos.

Clínicas da família e centros municipais de saúde, além das unidades do Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, na Zona Sul, e em Campo Grande, na Zona Oeste, começaram a vacinação para o público com 60 anos ou mais às 14h desta sexta-feira (7).

No Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto, em Copacabana, na Zona Sul, houve uma boa procura pela vacinação nesta tarde. Um dos interessados foi o médico João José Abrahão, de 72 anos, que trabalha no Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, na Zona Norte. Segundo o idoso, a movimentação para a imunização tem que ser destacada após tempos difíceis durante a pandemia.

"Essa vacinação é fundamental. Ela tem mais um componente e é a sétima dose. Eu acho fundamental para todos seguirem conforme as idades, principalmente as pessoas mais idosas, como é o caso de agora. Hoje, teve uma turma de velhinhos se vacinando. Acho interessante que mostra que há uma procura e que a população adere a esse chamamento da vacinação. Foram tempos difíceis [pandemia]. Isso está mostrando que a população está respondendo. Também tinha várias pessoas fazendo a vacina da covid e da gripe. Vários se vacinaram com as duas", destacou.

Pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais, sem a necessidade de laudo médico, profissionais e trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas e outros grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde também podem tomar o imunizante.



A vacina está disponível em todas as 238 clínicas da família e centros municipais de saúde espalhados pela cidade. O Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, funciona todos os dias, das 8h às 22h. Já a unidade de Campo Grande, localizada no Park Shopping Campo Grande, também abre todos os dias, mas funciona de acordo com o horário de funcionamento do centro comercial.

Poliomielite



Neste sábado (8), dia D de vacinação contra a poliomielite , todas as clínicas da família e centros municipais de saúde vão funcionar até as 17h para vacinação e também disponibilizarão o imunizante contra a covid-19/XBB.

A vacinação contra a polio será realizada em unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) e postos extramuros montados para facilitar o acesso da população. Conforme orientação do Ministério da Saúde, crianças de 1 a 4 anos que estejam em dia com o esquema básico devem receber mais uma dose da vacina oral (VOP). A recomendação é que pais e responsáveis levem a caderneta de vacinação da criança para avaliação da situação vacinal pelas equipes de saúde.

É necessário aguardar pelo menos três meses desde a última dose de vacina contra a covid-19 para receber a vacina atualizada contra covid-19/XBB.

Confira os grupos prioritários, sendo maiores de 18 anos:



- Idosos 60+;

- Trabalhadores da saúde;

- Gestantes;

- Puérperas;

- Indígenas;

- Ribeirinhos;

- Quilombolas;

- Pessoas em situação de rua;

- Pessoas com deficiência permanente;

- Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPl e RI) e seus trabalhadores;

- Pessoas imunocomprometidas;

- Pessoas com comorbidades;

- Pessoas privadas de liberdade;

- Funcionários do sistema de privação de liberdade;

- Jovens cumprindo medidas socioeducativas.