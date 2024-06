Ainda não se sabe o que causou o incêndio - Reprodução

Ainda não se sabe o que causou o incêndioReprodução

Publicado 07/06/2024 15:31 | Atualizado 07/06/2024 15:36

Rio - Um incêndio atingiu, na manhã desta sexta-feira (7), um apartamento no 6° andar de um prédio em São Conrado, na Zona Sul. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido no local.

Às 7h05, os quartéis da Gávea e do Humaitá foram acionados para conter as chamas no prédio, que fica na Estrada da Gávea, altura do número 700. Às 8h, o incêndio foi controlado e entrou na fase de rescaldo, quando os militares combatem o fogo e começam um processo de resfriamento das áreas atingidas.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da via precisou ser interditada para trabalho dos bombeiros, que só deixaram o local às 11h40.

Até o momento, não há informações sobre o que motivou o incêndio.