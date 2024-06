Glaidson Acácio dos Santos está preso desde agosto de 2021 - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 07/06/2024 12:44 | Atualizado 07/06/2024 14:08

Rio- A defesa de Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o 'Faraó dos Bitcoins', protocolou, na terça-feira (4), um novo pedido de habeas corpus (HC) ao Supremo Tribunal Federal (STF). No pedido, os advogados alegam que Glaidson enfrenta problemas psiquiátricos e solicitam que ele seja autorizado a responder pelos crimes em prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica.

Segundo o documento, antes da prisão, Glaidson já estava em tratamento com um psiquiatra e fazia uso de medicamentos controlados. O advogado Gustavo Freitas Machado afirmou que o quadro de saúde mental de Glaidson se agravou, necessitando de cuidados fora da cadeia. Um laudo psiquiátrico foi anexado no pedido enviado ao STF. A análise será de responsabilidade do ministro Gilmar Mendes. Em 2021, o ministroe o manteve preso.