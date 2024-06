Policiais militares realizam uma operação no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 07/06/2024 12:41 | Atualizado 07/06/2024 13:34

Rio - A Polícia Militar realiza uma série de operações nesta sexta-feira (7) em diversas comunidades do Rio. Mais cedo os Morros do Juramento Campinho , ambos na Zona Norte, foram alvos de confronto entre criminosos rivais. Além disso, agentes também atuam no Complexo de Israel e regiões da Baixada Fluminense para remoção de barricadas.

No Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, a operação iniciou de forma emergencial para reprimir a movimentação de criminosos rivais envolvidos em disputas de territórios. Assim como no Campinho, que também vive uma intensa onda de violência devido a guerra entre facções.

Nas comunidades do Urubu, Dezoito, Engenho e Galinha, na Zona Norte, agentes do 3º BPM (Méier) estão em operação para retirar barricadas e coibir o crime organizado.

Na Baixada Fluminense, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) realizam uma ação na Mangueirinha e Lixão, em Duque de Caxias. Nestas, também não há registro de prisões, apreensões ou confrontos.

Em Belford Roxo, policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) estão no bairro de Santa Teresa.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que três escolas não abriram as portas, em razão da ação policial no Juramento. No entanto, a pasta não detalhou quantos jovens perderam as aulas. Já a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disse que a Clínica da Família (CF) Herbert José de Souza interrompeu o funcionamento.

*Em atualização