Movimentação Policial entorno do Morro do JuramentoMarcos Porto/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 07/06/2024 09:58 | Atualizado 07/06/2024 16:17

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, na manhã desta sexta-feira (7). A ação teve início após um intenso confronto entre grupos de criminosos rivais. Um homem foi encontrado morto por PMs em uma área de mata da comunidade. De acordo com a corporação, a vítima seria um dos integrantes da quadrilha que se envolveu no tiroteio.



A região vive uma intensa onda de violência devido à disputa de território. Ainda segundo a corporação, agentes do 41° BPM (Irajá) e do Grupamento de Ações Táticas foram enviados ao local da ocorrência e iniciaram uma ação emergencial para reprimir a movimentação de criminosos envolvidos no tiroteio. O policiamento foi reforçado na comunidade, mas não houve registro de prisões ou apreensões na ação.

Devido a operação, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que três escolas não abriram as portas, em razão da ação policial no Juramento. No entanto, a pasta não detalhou quantos jovens perderam as aulas. Já a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disse que a Clínica da Família (CF) Herbert José de Souza interrompeu o funcionamento.

Tiroteio no Campinho



Ainda na manhã desta sexta-feira (7), um intenso tiroteio também assustou moradores do Campinho , na Zona Norte. Segundo a Polícia Militar, o confronto ocorreu entre criminosos rivais.

No local, atuam agentes do 9° BPM (Rocha Miranda) e do Grupamento de Ações Táticas. O policiamento foi também está reforçado na comunidade.